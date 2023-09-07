Архитектурная подсветка появится ещё в десяти домах в центре Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле администрация планирует украсить архитектурно-художественной подсветкой ещё 10 зданий в центре города. Как сообщает ИА «Все новости», подсветить фасады могут уже в следующем году.

Подсветка появится на жилых домах, построенных на стыке 40–50-х годов прошлого века по авторским архитектурным проектам. Речь идёт о зданиях № 42, 44, 46 и 48 на проспекте Ленина, № 21, 22, 26 и 28 на проспекте Мира и № 81 и 83 на улице Карла Маркса.

«Бюджет на будущий год примем, посмотрим, пока у нас только проектирование, после чего будет известна цена вопроса. Хотелось бы, конечно, сделать быстрее, не уходить далеко. Выбирали самые интересные дома в плане архитектуры и расположенности. У нас уже начало есть в центре города, хотелось бы, чтобы комплексно всё это смотрелось», — отметил начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Сейчас идёт процесс разработки эскизного проекта, на это в бюджете предусмотрели около 400 тысяч рублей. Не исключено, что в обозримом будущем подсветят и другие знаковые строения Нижнего Тагила. Есть планы оборудовать подсветкой дома на главных улицах Вагонки и Тагилстроя.

Напомним, что первый масштабный проект по организации современной архитектурной подсветки жилых домов в центре Нижнего Тагила был реализован в октябре 2020 года, когда установили более 200 светильников на зданиях, где располагаются Центральная городская библиотека и кинотеатр «Родина».