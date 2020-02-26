Арестованному за убийство аспирантки историку Олегу Соколову предъявили обвинение в незаконном хранении оружия

Арестованному по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историку Олегу Соколову СК предъявил новое обвинение. Ему вменяют незаконное хранение оружия.

Как пишет ТАСС со ссылкой на адвоката историка, Соколов не стал оспаривать предъявленное обвинение. Ранее он также добровольно выдал следствию обрез винтовки.

Предположительно, Анастасию Ещенко убили из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17, стилизованного под кавалерийский пистолет XIX века. Как рассказал адвокат «Интерфаксу», Соколов получил оружие «в наследство от собственников квартиры».

Напомним, Олег Соколов обвиняется в том, что застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года. После этого он расчленил девушку и попытался избавиться от частей тела. Утром 9 ноября доцента подняли из воды у нaбережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрезанные руки Ещенко и травматический пистолет. Доцент признал свою вину, позже историк пытался покончить с собой во время следственного эксперимента. Экспертиза признала его вменяемым.