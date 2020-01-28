Убивший бывшую студентку историк Олег Соколов признан вменяемым

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым, со ссылкой на результаты экспертизы Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского пишет «Фонтанка».

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — говорится в экспертизе.

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой, подтвердила «Фонтанке» результаты экспертизы. Получить комментарии защиты Соколова пока не удалось.

Напомним, Олег Соколов, преподававший в СПбГУ, в ноябре был задержан в Петербурге, в его рюкзаке обнаружили две отпиленные женские руки. Соколов признался, что убил и расчленил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой его связывали близкие отношения. Адвокат Соколова Александр Почуев заявлял, что не исключает «и версию самооговора» его подзащитного, и иные версии преступления, «вплоть до мистических».