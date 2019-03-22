Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Российская спортсменка Алина Загитова одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию, проходящем в японском городе Сайтама.

По итогам короткой и произвольной программы Загитова набрала 237,50 балла. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76 балла), третьей стала россиянка Евгения Медведева (223,80 балла).

Ранее Алина Загитова показала лучший результат в короткой программе. Судьи оценили её прокат в 82,08 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (76,86), третье — спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96). Россиянка Евгения Медведева заняла четвёртое место (74,23).

На чемпионате мира 2018 года ни одна из российских спортсменок не попала в тройку призёров. До этого россиянки выигрывали чемпионат три года подряд.