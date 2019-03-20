Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира в Японии, пишет «Интерфакс».

Судьи оценили её прокат в 82,08 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (76,86), третье — спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96).

Россиянка Евгения Медведева заняла четвёртое место (74,23), а Софья Самодурова — девятое (70,42).

Произвольную программу женщины представят в пятницу, 22 марта. Чемпионат мира закончится 24 марта показательными выступлениями.