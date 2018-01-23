Альфа-банк заблокировал счета фонда, финансирующего кампанию Навального

Альфа-банк заморозил деньги на счету фонда «Пятое время года», через который финансировалась кампания Алексея Навального, сообщает «Эхо Москвы». Блокировка счёта произошла через несколько часов после того, как Мещанский суд Москвы по жалобе Минюста принял решение о ликвидации фонда.

Глава фонда и руководитель штаба Навального Леонид Волков рассказал изданию, что финансовая организация была вынуждена пойти на такие меры, поскольку получила постановление Федеральной службы судебных приставов.

Глава ФБК Роман Рубанов написал в Twitter, что в отделении банка сотрудникам фонда «Пятое время года» сообщили, что они смогут пользоваться счётом, если положат на него триллион рублей, поскольку блокировка счёта была осуществлена в виде виртуального списания триллиона рублей. В Альфа-банке опровергли это заявление и назвали сообщение Рубанова «неуместной шуткой».