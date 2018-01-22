Суд ликвидировал фонд кампании Навального

Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года», который является юридическим лицом кампании Алексея Навального, пишет «Медиазона».

На ликвидации фонда настаивал Минюст, утверждавший, что во время проверки документов были обнаружены нарушения в уставе. Кроме того, по версии Минюста, фонд «Пятое время года» занимался неуставной деятельностью, включая финансирование кампании Навального, и нарушал закон о персональных данных. В штабе Навального обвинения Минюста категорически отвергали.

Руководящий «Пятым временем года» и возглавляющий штаб Навального Леонид Волков заявил, что решение суда будет оспорено.

«"Суд" совершенно ожидаемо удовлетворил абсурдный иск Минюста о ликвидации фонда "Пятое время года"; у нас есть 30 дней на обжалование, пока продолжаем работать как работали», — написал Волков в Twitter.

Отмечается, что в фонде «Пятое время года» оформлены на работу сотрудники штабов Алексея Навального, также фонд заключает договоры об аренде помещений, о печати листовок и газет, об аренде оборудования для митингов. Кроме того, в фонд поступают пожертвования от сторонников Навального.