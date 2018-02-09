920 атлетов выступят на турнире для не попавших на ОИ спортсменов

Почти тысяча спортсменов примут участие в соревнованиях по олимпийским видам спорта для атлетов, не попавших на зимнюю Олимпиаду-2018, со ссылкой на заявление министра спорта Павла Колобкова пишет «Интерфакс».

По словам Колобкова, в них выступят «сильнейшие спортсмены, осуществлявшие подготовку к Олимпийским зимним играм 2018 года».

«Наша задача сейчас максимально оказать поддержку российским спортсменам. В ближайшее время, в феврале, марте и апреле, пройдут соревнования по видам спорта, включённым в программу Олимпийских игр, а именно: бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт», — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта.

Соревнования пройдут в нескольких городах России: Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге.

«Нам важно предоставить возможность спортсменам показать результаты четырёхлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призёрам Олимпийских зимних игр 2018 года», — добавил министр.

Напомним, за несколько часов до открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане CAS отклонил иск 47 россиян к Международному олимпийскому комитету. Российские спортсмены просили суд обязать МОК допустить их на Олимпиаду.

Ранее МОК отстранил от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане группу россиян, обвинив их в употреблении допинга. МОК также запретил им участвовать в Играх в будущем. 1 февраля спортивный суд в Лозанне оправдал 28 из этих россиян, однако в МОК отметили, что этот вердикт не означает допуск до Игр. В итоге комитет разрешил участвовать в Олимпиаде 13 из оправданных судом россиян.