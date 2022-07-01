23 года тюрьмы запросила прокуратура для рецидивиста из Нижнего Тагила, устроившего жестокую расправу над незнакомкой 

51-летнему жителю Нижнего Тагила Марату Имашеву, убившему 35-летнюю Александру Иньшину из Берёзовского, обвинение запросило 23 года лишения свободы. Сегодня, 1 июля, в Свердловском областном суде состоялись судебные прения по уголовному делу. Тагильчанин обвиняется в убийстве, изнасиловании и разбое.

Напомним, 6 июня 2021 года Имашев в 04:39 около дома № 31 на улице Малышева в Екатеринбурге посадил в свой автомобиль потерпевшую, которая пыталась остановить попутку. Девушка попросила отвезти её в сторону Верхней Пышмы. Во время движения обвиняемый, двигаясь по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, остановился на обочине, стал угрожать женщине ножом, после чего изнасиловал её.

После злоумышленник начал душить свою жертву, пока та не потеряла сознание. Надев на запястья потерпевшей пластиковые хомуты, Имашев оттащил женщину в кусты возле обочины, где снял с неё золотую цепочку с кулоном в виде крестика, золотое кольцо и золотой браслет с кулоном. На обочине обвиняемый нанёс Иньшиной около пяти ударов ножом в область шеи и спины, после чего забрал её телефон, банковскую карту и туфли.

«В дальнейшем обвиняемый скрылся с места происшествия, однако спустя непродолжительное время вернулся и, продолжая реализовывать свой преступный умысел, похитил куртку потерпевшей, причинив в целом материальный ущерб на общую сумму свыше 74 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Смерть девушки наступила спустя непродолжительное время на месте происшествия. Имашева задержали спустя несколько дней после пропажи Александры. На очередном допросе, осознав всю тяжесть содеянного, мужчина попытался покончить с собой, но ранение оказалось несерьёзным. В марте 2022 года прокуратура утвердила обвинение по уголовным делам в отношении подозреваемого и направила в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Имашев более 28 лет провёл в тюрьмах и лагерях за серию тяжких преступлений, в том числе изнасилование, разбойное нападение, побег из колонии в Ивделе, кражи, убийства и мошенничество. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года, срок отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила.

Мужчина жил в Нижнем Тагиле и имел серьёзные долги перед микрофинансовыми организациями. Сейчас его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 2. ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и с ограничением свободы на два года. Судебные прения продолжаются.