Подозреваемый в убийстве тагильчанин на допросе пытался свести счёты с жизнью

49-летний житель Нижнего Тагила Марат Имашев, который подозревается в убийстве Александры Иньшиной из Берёзовского, пытался покончить с собой на очередном допросе. Об этом СМИ рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«После убийства жительницы Берёзовского подозреваемый дважды возвращался к месту, где спрятал тело, чтобы убедиться, что она не осталась жива. Похищенные у жертвы личные вещи, за исключением украшений, он разбросал по трассе, дабы сыщики уголовного розыска не обнаружили его отпечатки пальцев, — отметил Валерий Горелых. — Когда злоумышленник давал письменные признательные показания, он — вероятно, осознав, что натворил, — решил свести счёты с жизнью, но ранение оказалось не смертельным».

Уточняется, что Имашев более 28 лет провёл в тюрьмах и лагерях за серию тяжких преступлений, в том числе изнасилование, разбойное нападение, побег из колонии в Ивделе, за кражи, убийства и мошенничество. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года, срок отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила. Мужчина жил в Нижнем Тагиле и имел серьёзные долги перед микрофинансовыми организациями. После опроса на детекторе лжи он сознался, что приехал в Екатеринбург специально, чтобы обокрасть кого-нибудь.

Напомним, 35-летняя Александра Иньшина пропала в ночь на 6 июня. Знакомые Александры в последний раз видели её в екатеринбургском баре Rosy Jane. Коллеги Александры забили тревогу, когда она не появилась на работе 7 июня. Полиция и волонтёры искали её два дня, поиски прекратили в среду утром, когда было найдено тело женщины. Дома в Берёзовском её ждал сын. По версии следствия, Александра села в попутную машину к Иньшину, чтобы доехать до дома.