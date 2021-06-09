Житель Нижнего Тагила подозревается в убийстве пропавшей в Екатеринбурге женщины

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 35-летней Александры Иньшиной из Берёзовского — им оказался 49-летний житель Нижнего Тагила, пишет E1.ru.

Молодая женщина пропала в ночь с субботы на воскресенье. Знакомые Александры в последний раз видели её в екатеринбургском баре Rosy Jane. Коллеги Александры забили тревогу, когда она не появилась на работе 7 июня. Заявление о розыске молодой женщины поступило в органы внутренних дел от её матери 1961 года рождения. Полиция и волонтёры искали её два дня, поиски прекратили в среду утром, когда было найдено тело женщины. Дома в Берёзовском её ждал сын.

По версии следствия, Александра села в попутную машину, чтобы доехать до дома. В её убийстве подозревают 49-летнего водителя.

«После своего ухода из дома женщина на такси направилась в Екатеринбург. Возвращаясь домой в ночь на 6 июня, она села в попутную машину отечественного производства, которая через некоторое время выехала из Екатеринбурга и проследовала по Серовскому тракту. Следователи СКР и полицейские установили владельца этой машины — 49-летнего ранее судимого жителя Нижнего Тагила, а также его местонахождение. В ходе допроса мужчина признался в совершении убийства. Он хотел похитить её ценные вещи», — отметили в областном СК.

Подозреваемый подчеркнул, что у него есть крупные долги перед микрофинансовыми организациями и он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить.

«Катаясь по городу на машине, он встретил одиноко идущую женщину, которая в итоге и стала его жертвой», — отметили следователи.

По факту безвестного исчезновения женщины следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области (следственным отделом по г. Берёзовский СК РФ по Свердловской области) было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователями территориального отдела СКР во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики регионального следственного управления СК России, отдела криминалистического сопровождения следствия по Уральскому федеральному округу (с дислокацией в городе Екатеринбург) ГУК (КЦ) СК России, а также оперативниками уголовного розыска осуществляется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, его точных мотивов, сбор и закрепление доказательственной базы. По делу назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, биологические судебные экспертизы, осуществляются допросы, осмотры мест происшествия и предметов. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подчеркнул, что подозреваемый был неоднократно судим, работал водителем в тагильской коммерческой фирме.