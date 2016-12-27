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Берут ли судьи районных судов взятки?


Игорь Устинов 27.12.2016

Адвокат

Добрый день, уважаемые сограждане! Первоначально я планировал продолжить публикацию «вредных советов» о том, как выжить простому человеку в здании райотдела полиции. Я хотел рассказать о правилах безопасного поведения в дежурной части, в кабинете оперативников, на допросе у следователя, в камере СИЗО. Однако, увидев насколько небольшой интерес вызвала первая публикация, я решил поменять тему. Наши люди – оптимисты, и они свято верят в то, что парни с «холодной головой и горячим сердцем» конкретно ими никогда-никогда не заинтересуются. Если вам всё же интересно и вы хотите продолжения этой темы, напишите об этом в комментариях, задавайте конкретные вопросы, и я обязательно на них отвечу. 

Сегодня, я хочу убедить вас в том, что если ваш юрист говорит: «Давай дадим взятку судье!» – надо бежать прочь. И бежать быстро. Он мошенник или провокатор. Судьи в районных судах взяток не берут. Не верите? Тогда читайте дальше. 

Итак, давайте представим на минуту, что вы – девочка Ксюша, выпускница средней школы. Ксюша не хочет работать продавцом или стоять у станка на заводе. Она хочет работать юристом, да не простым, она хочет стать судьёй, как её соседка по даче Светлана Васильевна. 

Для этого девушке необходимо успешно окончить юридическую академию. Это 5 лет очень непростой учёбы, в ходе которой (если вы не попали на бюджетное отделение, а вы точно не попали) надо ещё где-то работать, чтобы заработать себе на обучение. 

Окончив институт, вам надо устроиться на работу в суде, на одну из самых низкооплачиваемых должностей – секретаря. Для этого надо дождаться, когда такая должность освободится и выдержать конкурс (3-6 человек на место). При зарплате примерно 700 рублей в день, вам приходится работать по 10-12 часов в сутки. Очень часто придётся работать шесть-семь дней в неделю и брать работу на дом. Ваша работа будет связана с постоянным стрессом и большой ответственностью. Многие девушки не выдерживают и полгода, другие бегут из суда через год. Но вы выдержали. Через 3-5 лет такого кошмара вам улыбнулась удача: освободилось место помощника судьи, и вам его предложили. Зарплата немного увеличилась, ответственности, нагрузки и стрессов прибавилось. Ещё 3-4 года работы. Руководство суда стало к вам очень внимательно присматриваться. Во внимание берется всё: ваше отношение к порученной работе, ваше поведение в личной жизни, ваши поступки и даже просто высказывания. К вашему окружению, к тому, как и с кем вы проводите свободное время, также не должно быть никаких претензий. При этом учтите: слишком умные, слишком яркие личности, не только имеющие своё собственное мнение, но и высказывающие его публично, безжалостно выбраковываются. В этом случае вам просто никогда не сдать квалификационный экзамен на должность судьи. Например, как вы решите такую задачку:

«Вы судья, идёте по улице и видите, как к вам подходит и хочет поздороваться за руку ваш одноклассник, с которым вы дружили все десять лет. Вы пожмёте ему руку? А если вам известно, что он стал вором-рецидивистом?»

Мой товарищ ответил: «Я пожму руку в обоих случаях». Экзамен он не сдал, хотя на все юридические и профессиональные вопросы ответил успешно. 

Продолжим. После сдачи экзамена вы ещё несколько лет работаете простым помощником, ожидая, пока начальники из Свердловского областного суда решат, что именно вы, а не другие девушки, также успешно сдавшие экзамен, достойны занять освободившуюся должность судьи. 

И вот вам в торжественной обстановке вручают удостоверение судьи. Всё! Жизнь удалась! Ваша заработная плата (включая отпускные, премии, надбавки и так далее) будет составлять от шести до двенадцати тысяч рублей за рабочий день. Причем неважно – работаете вы или пьёте чай с бубликами. У вас будет два месяца отпуска, ранний выход на пенсию (размер которой составит около 80 тысяч рублей), а также вы будете обладать целой кучей других льгот и преференций. Нравится? 

Вы шли к своей цели почти полтора десятка лет, получая нищенскую (для юриста) зарплату. Вы хорошо знаете, что решения судьи обычно принимают исходя из «судебной практики». Поясню, что это такое: по аналогичным делам практически всегда выносятся аналогичные решения. Например, если вдруг за хранение наркотиков в крупном размере подсудимому назначают условное наказание или задержанного за управления автомашиной в состоянии алкогольного опьянения не лишают прав, судье, принявшей такое решение, надо быть готовой к даче объяснений о причинах чрезмерно гуманного отношения (так считает Система, а не я) к конкретному правонарушителю. Вам известно, что за всеми принимаемыми вами решениями либо выносимыми приговорами пристально смотрят не только председатель суда, но и куратор из областного суда, прокуратура, адвокаты и, разумеется, ФСБ? 

Итак, что мы имеем? А имеем мы вопрос. Какой надо быть «дурой», чтобы идти к своей цели полтора десятка лет, достигнуть этой цели и, достигнув, взять взятку за вынесение незаконного решения? Почему незаконного? Потому что за законное вам никто платить не будет. 

И вот теперь ответьте вы, конкретно вы считаете себя «дурой»? А вот сотрудники суда и судьи такими себя не считают и такими заведомо не являются. Если неадекватные люди как-то и попадают на работу в суд (обычно по блату), то Система отторгает их в первые же месяцы работы секретарями. Поэтому вывод напрашивается сам собой – судьи в районных судах взяток не берут!             

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Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
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