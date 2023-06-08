Журналисты раскрыли личность Бэтмена, который на байке проехался по улицам Нижнего Тагила

6 июня тагильчане заметили на улицах города двух необычных персонажей. Двое мужчин на байках изображали героев комиксов Бэтмена и Призрачного гонщика. В комментариях под опубликованным видео пользователи соцсетей одобрили косплей, отметив, что Нижнему Тагилу не помешали бы такие герои.

Как удалось выяснить журналистам ИА «Все новости», в роли Тёмного рыцаря выступил 38-летний предприниматель Артём Осипов. Образ «хранителя Готема» подчеркнул необычный байк Honda NM4, в котором угадываются черты легендарного бэтцикла.

«Это очень необычная модель, её называют бэт-мобиль. Причём по дизайну это полностью заводская интерпретация, без допов вообще. И похоже, что единственная на Урале. Прежде чем купить, я искал, где такой мотоцикл есть в ближайших областях. Нигде не нашёл, а из ближайшего только Москва и Питер. В столицы всё-таки не поехал и привёз из Японии», — рассказал Артём ИА «Все новости».

Супергеройский костюм тоже не бутафория. По словам мужчины, нагрудник выполнен из вспененного материала сотрудниками кастом-мастерской из Чебоксар.

«Со шлемом помогли наши братья-китайцы. Остальная броня на спине, руках и ногах — это мотоциклетная защитная экипировка. То есть это не только внешняя оболочка, а сделано для безопасности. Моточерепаха на руках и ногах дополняет броню и в целом создаёт образ. Получилось антуражно и аутентично. По отдельности это так не смотрится», — поясняет байкер.

В жизни Артём тоже немножко супергерой. Несколько лет назад предприниматель основал лазертаг-клуб, куда периодически приглашает воспитанников детских домов.

Напарника тагильского Бэтмена зовут Константин Маркус. Он разъезжает на круизёре Yamaha Warrior.