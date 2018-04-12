Журналисты Кашин и Плющев обратились в ЕСПЧ из-за возможной блокировки Telegram

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в Европейский суд по правам человека из-за грозящей мессенджеру Telegram блокировки, со ссылкой на юриста «Агоры» Дамира Гайнутдинова пишут «Ведомости».

По мнению журналистов, существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное статьёй 8 Конвенции о защите прав человека. Они считают, что профессиональной деятельности журналистов угрожает получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей и возможная блокировка мессенджера из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования. Журналисты также утверждают, что в России они были лишены права на эффективное средство правовой защиты, так как Мещанский суд Москвы отказался принять их иски о признании незаконными действий и решений ФСБ и Роскомнадзора, сославшись на отсутствие нарушения их законных прав.

Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян рассказал «Ведомостям», что в ближайшие недели в Страсбург также уйдут жалобы четырёх десятков пользователей Telegram. Ранее суд в Москве отклонил их иски к ФСБ на действия в отношении мессенджера.

Напомним, осенью 2017 года суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Спецслужба ссылалась на собственный приказ от 2016 года, предоставляющий ей такие полномочия. В Telegram заявляли, что не могут выполнить требование ФСБ из-за того, что это технически невозможно.

В марте 2018 года Верховный суд отклонил иск мессенджера о признании приказа ФСБ незаконным, после чего Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования. Этот срок истёк 4 апреля. 6 апреля Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к мессенджеру.