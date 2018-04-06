Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На основании ст. 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — указано в сообщении Роскомнадзора.

Источники «Интерфакса» также сообщают, что ведомство подало иск против мессенджера о непредоставлении ключей шифрования по запросу ФСБ. Идёт ли речь об одном или о разных исках, не уточняется.

Ранее Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ. Мессенджер требовал признать недействительным приказ ведомства от 19 июля 2016 года, на основании которого его оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за отказа передать ключи для расшифровки сообщений.

После решения Верховного суда Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы предоставить ФСБ ключи шифрования. Юрист компании заявил, что они не могут выполнить это требование, потому что считают своей обязанностью сохранить тайну переписки. В случае неисполнения требований «операторы связи должны будут ограничить доступ к ресурсам компании».