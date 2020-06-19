Журналиста «Дождя» вызвали в центр по борьбе с экстремизмом после репортажа о поддельных аккаунтах избирателей

Специальный корреспондент телеканала «Дождь» Антон Баев вызван в центр МВД по борьбе с экстремизмом для дачи показаний после выхода репортажа о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по Конституции в Москве, сообщил «Интерфаксу» главный редактор телеканала Тихон Дзядко. Вместе с Баевым в полицию пойдёт юрист «Дождя».

По словам Дзядко, сотрудники центра «Э» вызвали корреспондента, позвонив в редакцию.

«По их словам, они тоже занимаются такими вопросами», — сказал он.

Ранее Дзядко сообщил в эфире «Эха Москвы», что Баев «сегодня будет им давать пояснения в том же формате, в котором он их давал сотрудникам главка (МВД) ночью со среды на четверг». Дзядко приветствовал желание полиции разобраться в ситуации.

Напомним, сотрудники полиции приехали к редакции ночью 18 июня и потребовали от Баева проехать с ними, объяснив своё требование его репортажем о голосовании по поправкам в Конституцию. Подъехавший в редакцию юрист телеканала уговорил полицейских опросить журналиста на месте.

За день до этого, 17 июня, Баев выпустил расследование на «Дожде», в котором рассказал, что получил базу данных для создания аккаунтов на mos.ru, в которой находятся персональные данные десятков московских пенсионеров. Данные он получил от организаторов раздачи сим-карт для оплачиваемой регистрации на голосование по поправкам в Конституцию.

«Схема следующая: человек получает сим-карты (корреспондент, вступивший в соответствующий чат, получил 25), после чего ему присылают базу персональных данных для регистрации на mos.ru. Это несколько таблиц в Excel, часть из них составлены по индексу, а часть — по органу, выдавшему паспорт. Большинство людей в таблицах — пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы», — говорится в материале.

После активации сим-карты нужно завести аккаунт на mos.ru, скопировав данные из таблиц, в которых указаны номера паспортов, номер СНИЛС, адрес проживания, возраст, ФИО и другие данные. Мосгоризбирком после выхода репортажа в эфир пожаловался в полицию.

Комментируя репортаж, зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что действия организаторов схемы бессмысленны: по его сведениям, избиратели, чьи персональные кабинеты на mos.ru созданы после 5 июня, не смогут принять участие в электронном голосовании по Конституции.