К журналисту «Дождя» из-за репортажа о покупке голосов в поддержку поправок в Конституцию приехала полиция

Ночью 18 июня четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала «Дождь» и потребовали от корреспондента Антона Баева проехать с ними, сообщают представители канала.

Своё требование сотрудники полиции объяснили репортажем Баева о покупке голосов в поддержку поправок в Конституцию, который накануне вышел на «Дожде». Полиция начала проверку информации из репортажа. Вскоре после появления сотрудников в штатском к редакции прибыли двое полицейских в форме, которые переписали данные из документов Баева. Журналиста хотели отвезти в отдел полиции для опроса, но в итоге опросили прямо на месте.

«[Сотрудникам МВД] пришёл запрос от представителей органа власти на изучение репортажа Баева. Я так понял, из Госдумы. <…> Они сказали, что им надо найти людей, которые организовывали продажу голосов и поставку SIM-карт», — заявил в прямой трансляции «Дождя» шеф-редактор Дмитрий Еловский.

Баев также рассказал, что весь день ему звонил человек, представлявшийся Вячеславом, который хотел передать данные пенсионеров после того, как увидел сюжет «Дождя». После приезда полицейских и оперативников мужчина перестал отвечать на звонки.