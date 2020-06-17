«Регистрация — 75 рублей, голос — 50 рублей»: «Дождь» назвал стоимость голоса в поддержку поправок в Конституцию в Москве

В Москве предлагают участвовать в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции с подставных сим-карт, пишет «Дождь».

По информации телеканала, за регистрацию на сайте мэрии города участникам обещают заплатить по 75 рублей, за голос в поддержку поправок — 50 рублей. Для массового голосования людей набирают через чат в мессенджере WhatsApp. По словам участника чата, подписанного как Олег Викторович, в день нужно регистрировать минимум 20 аккаунтов. В описании его аккаунта указан сайт охранной компании Getguard, по запросу «Олег Викторович getguard» Google выдал ссылку на некоего Олега Аникина.

По словам журналиста «Дождя», он встретился с Аникиным и получил 25 сим-карт, упакованных в подписной лист главреда телекомпании «Моя планета» Николая Табашникова, который в прошлом году баллотировался в Мосгордуму. Табашников заявил телеканалу, что не знает Аникина и не понимает, как у этого человека оказался его подписной лист.

Напомним, президент Владимир Путин подписал принятый Госдумой и Советом Федерации закон о внесении в Конституцию нескольких десятков поправок 14 марта, через два дня документ одобрил Конституционный суд. Общероссийское голосование по предложенным поправкам пройдёт 1 июля. Ключевая поправка позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года.