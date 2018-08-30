Журналист РБК, осуждённый по делу о референдуме «За ответственную власть», вышел на свободу

Журналист РБК Александр Соколов, приговорённый к 3,5 годам заключения о делу об участии в запрещённой организации «Армия воли народа», освободился из колонии, со ссылкой на страницу «ВКонтакте», на которой публикуют новости о Соколове, пишет «Дождь».

«Двадцать восьмого августа всё-таки выпустили за колючую проволоку. Нельзя сказать, что вышел на свободу», — отмечается в сообщении.

Сам журналист в комментарии «Медиазоне» подтвердил данные об освобождении и рассказал, что его выпустили из колонии в результате вступления в силу нового закона, согласно которому один день пребывания в СИЗО засчитывают за полтора года в колонии общего режима. Соколов в СИЗО пробыл дольше двух лет.

«Я предусмотрительно подал несколько ходатайств <...> об освобождении от наказания в связи с принятием улучшающего положение закона. Первое — 22 июня, по нему был отказ судьи Тимофеевой 17 июля. Второе − 13 июля, его судья Егоров удовлетворил 17 августа. Через десять суток оно вступило в силу, и меня выпустили», — рассказал Соколов.

Ранее о том, что Соколова выпустили из колонии, сообщил Юрий Мухин, которого в рамках дела «Армии воли народа» приговорили к условному сроку. 17 августа на свободу вышел ещё один фигурант дела, Валерий Парфёнов, которого приговорили к четырём годам колонии.

По мнению следствия, подсудимые в рамках дела участвовали в деятельности запрещённой организации «Армия воли народа» под видом подготовки к проведению референдума «За ответственную власть». Сами обвиняемые свою вину отрицали.