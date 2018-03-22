Журналист «Настоящего времени» рассказал о домогательствах Владимира Жириновского

Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев опубликовал в Facebook пост о домогательствах, которые ему несколько лет назад пришлось пережить со стороны депутата Госдумы Владимира Жириновского. По словам Давлетгильдеева, помощники парламентария пытались отвезти его в «корпоративную сауну ЛДПР» после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе. Давлетгильдеев писал репортаж с конкурса, он вышел в издании «Газета.ру» в 2006 году. Журналист уверяет, что во время короткого интервью Жириновский «лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном». Он отметил, что тогда старался скрыть собственную гомосексуальность и стеснялся этой ситуации. Позже журналист всё же совершил каминг-аут и стал открытым геем.

«Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот», — написал Ренат Давлетгильдеев.

Журналист призвал мужчин рассказывать о случаях сексуальных домогательств со стороны депутатов и чиновников, так как «десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков».

Напомним, накануне, 21 марта, комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента «Русской службы Би-Би-Си» Фариды Рустамовой на домогательства председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Председатель комиссии Отари Аршба заявил, что депутаты не нашли нарушений в поведении Слуцкого. После этого РБК заявил об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы из-за несогласия с заключением комиссии по этике. «Коммерсантъ» отреагировал на решение депутатов отказом от сотрудничества со Слуцким и комиссией по этике. Акцию поддержали более десяти российских СМИ. Это «Дождь», «Лента.ру», Republic, «Ведомости», «БИЗНЕС Online», Znak.com, а также радиостанции «Говорит Москва» и «Эхо Москвы».

Депутаты Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских и Алексей Балыбердин также прокомментировали скандал вокруг Слуцкого.

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.