Журналист «Би-би-си»: Скрипаль не поверил в версию об отравлении Кремлём

Журналист «Би-би-си» Марк Урбан заявил, что отравленный в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не поверил в версию о том, что за покушением на него стоит российское правительство, со ссылкой на материалы книги Урбана The Skripal Files пишет The Guardian.

В своей книге Урбан, сделавший серию интервью со Скрипалём за год до его отравления, называет бывшего разведчика «бесстыдным русским националистом». Проживая в Солсбери, Сергей Скрипаль постоянно смотрел Первый канал российского телевидения и во многом поддерживал точку зрения Кремля — в частности, о присоединении Крыма в 2014 году.

Позже, после пяти проведённых в коме недель, Скрипаль столкнулся с «серьёзными психологическими проблемами», отказываясь верить, что к его отравлению может быть причастна Россия.

Отмечается, что книга Урбана не даёт ответа на ключевой вопрос — почему Сергей Скрипаль стал целью атаки в Солсбери.

Позднее племянница Скрипаля Виктория в беседе с корреспондентом «Известий» выразила сомнения в том, что британский журналист мог взять интервью у её родственника. Она напомнила, что, когда Сергей Скрипаль вышел из комы, представителей прессы «на пушечный выстрел не подпускали к госпиталю», это говорили и в самом «Би-би-си».

Напомним, по данным британских спецслужб, Сергея и Юлию Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В британской разведке предупредили, что эти имена, скорее всего, вымышленные. Петров и Боширов дали интервью RT, назвав себя обычными предпринимателями и туристами.

Издания The Insider и Bellingcat выяснили, что под именем Руслан Боширов скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, удостоенный звания Героя России.