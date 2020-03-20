Жителя Первоуральска, зарезавшего жену возле здания суда, отправили на два месяца в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области и заключил на 2 месяца под стражу 36-летнего Вячеслава Попова, который зарезал у входа в суд Первоуральска свою гражданскую супругу Полину Драницу, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

Попов обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к пунктам «а», «б», части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

Инцидент произошёл 18 марта между 10:00 и 11:00 у входа на судебный участок № 8 мирового суда Первоуральска. Вячеслав Попов напал на свою гражданскую супругу, мать троих детей Полину Драницу — он несколько раз ударил её ножом в область шеи и живота. От полученных ранений Полина скончалась на месте. Защищавшие её пристав и посетитель суда получили резаные раны рук.

Нападавший был объявлен в розыск, в 13:30 Попова задержали в подъезде дома, где живёт его мать, и доставили в ОВД Первоуральска.

Суд учёл, что мужчина обвиняется в особо тяжком преступлении, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения, а также что он пытался скрыться с места преступления и ранее был судим «за преступление против личности». Сам мужчина против заключения под стражу не возражал.