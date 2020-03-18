В Первоуральске полиция задержала мужчину, убившего свою жену у здания суда

В Первоуральске сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области совместно с коллегами из городского ОВД задержали 35-летнего Вячеслава Попова, который сегодня утром у здания суда в Первоуральске зарезал свою гражданскую супругу, сообщил глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

«Местонахождение злоумышленника было установлено, и в 13:30 он был задержан в подъезде жилого дома в Первоуральске, где проживает его мать», — сообщил Горелых.

На данный момент задержанный находится в дежурной части полиции Первоуральска, затем его вместе с сопроводительными материалами передадут сотрудникам регионального СУ СКР.

Напомним, инцидент произошёл между 10:00 и 11:00 у входа на судебный участок № 8 мирового суда Первоуральска: Попов напал на свою сожительницу и несколько раз ударил её ножом. Женщина успела добежать до пристава, дежурившего на входе в здание, и он закрыл её от нападавшего собой. От полученных травм гражданская супруга Попова скончалась, пристав получил резаные раны рук. От смертельных ударов ножом в корпус его спас только надетый бронежилет. Также Попов напал на ещё одного посетителя суда, который пытался вместе с приставом утихомирить его, после этого нападавший скрылся и был объявлен в розыск.

По данному факту в СУ СКР по Свердловской области на данный момент заведено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).