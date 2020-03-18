В Первоуральске объявили в розыск мужчину, который на входе в суд зарезал обвинявшую его в побоях жену

В Первоуральске на входе в судебный участок № 8 мирового суда мужчина, обвиняемый в побоях жены, зарезал свою супругу и ранил ножом пристава, со ссылкой на пресс-секретаря городского суда Татьяну Попову пишет Znak.com.

ЧП произошло между 10:00 и 11:00 около пропускного пункта на судебный участок.

«Оба, и нападавший, и погибшая, пришли на судебное разбирательство, которое должна была вести мировой судья Ольга Исакова по статье 6.1.1 КоАП РФ "Побои". Женщина скончалась до приезда медиков», — заявила Попова.

По её словам, пристав пытался остановить нападавшего и защитить женщину. У него диагностированы серьёзные ранения рук.

Нападавший сумел скрыться после совершения преступления и был объявлен в розыск, рассказал источник в силовой среде региона.