В Первоуральске объявили в розыск мужчину, который на входе в суд зарезал обвинявшую его в побоях жену

В Первоуральске на входе в судебный участок № 8 мирового суда мужчина, обвиняемый в побоях жены, зарезал свою супругу и ранил ножом пристава, со ссылкой на пресс-секретаря городского суда Татьяну Попову пишет Znak.com.
ЧП произошло между 10:00 и 11:00 около пропускного пункта на судебный участок.
«Оба, и нападавший, и погибшая, пришли на судебное разбирательство, которое должна была вести мировой судья Ольга Исакова по статье 6.1.1 КоАП РФ "Побои". Женщина скончалась до приезда медиков», — заявила Попова.
По её словам, пристав пытался остановить нападавшего и защитить женщину. У него диагностированы серьёзные ранения рук.
Нападавший сумел скрыться после совершения преступления и был объявлен в розыск, рассказал источник в силовой среде региона.
«Насколько известно, сейчас вместе гражданские супруги уже не живут. До здания суда они добирались по отдельности. Но на подходе к нему они каким-то образом пересеклись, мужчина напал на заявительницу, нанеся ей несколько ударов ножом. Потерпевшая сумела вырваться от него и добежать до входа в здание суда. Там, быстро поняв, что происходит, её своим телом от нападавшего закрыл пристав. От смертельных ран его спас бронежилет. Порезанными оказались только руки. Женщина от полученных травм скончалась на месте», — рассказал собеседник.