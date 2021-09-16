Жителя Нижнего Тагила осудили за причинение смерти по неосторожности

В Нижнем Тагиле суд приговорил ранее не судимого местного жителя к году ограничения свободы за непреднамеренное убийство, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Следствием и судом было установлено, что вечером 6 июня 2020 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым, который также был в состоянии опьянения. На почве ссоры подсудимый нанёс своему оппоненту несколько ударов руками. В результате потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись левой поясничной областью о твёрдый каркас дивана. От удара потерпевший получил повреждения внутренних органов, с травмами он был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось, и через несколько дней мужчина скончался.

Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Приговором суда подсудимому, с учётом ряда смягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год.