Жителя Карпинска приговорили к пожизненному заключению за убийство трёх человек

Свердловский областной суд приговорил жителя Карпинска Игоря Крылова к пожизненному лишению свободы за убийство трёх человек и попытку сжечь квартиру с трупами, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что ночью с 9 на 10 февраля 2018 года Крылов распивал в квартире в Карпинске алкоголь с тремя знакомыми, среди которых была женщина. Во время застолья он поссорился с одним из приятелей и обматерил его. После ссоры Крылов решил убить оппонента: он взял нож и пошёл в сторону мужчины, который сидел на диване. Мужчина попытался спрятаться за сидевшей рядом с ним женщиной, поэтому Крылов сначала не меньше двух раз ударил её ножом в шею, а затем не меньше 11 раз ударил ножом мужчину по голове, телу и рукам. В это время третий знакомый подсудимого подошёл к Крылову и, «исполняя общественный долг, попытался пресечь противоправные действия последнего, оттащив его от потерпевшего». Тогда Крылов ударил его ножом в шею. В результате все трое знакомых подсудимого скончались на месте.

Чтобы скрыть преступление Крылов решил поджечь квартиру. Он устроил поджог в трёх частях квартиры и ушёл, но скрыть следы убийства ему не удалось. Собственнику квартиры был нанесен ущерб в размере 425 тысяч рублей.

Мужчина был признан виновным по пунктам «а», «б», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство трёх лиц, в связи с выполнением одним из них общественного долга, в том числе с целью облегчить совершение другого преступления») и части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога»). Кроме пожизненного срока лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, суд постановил взыскать с подсудимого 1,9 млн рублей в качестве морального вреда в пользу родственников погибших. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.