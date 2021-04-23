Жителя Екатеринбурга задержали за попытку отправить в Китай драгоценные камни на 3,2 млн рублей

Сотрудники Уральской оперативной таможни задержали контрабандиста, который пытался переслать 75 драгоценных камней в Китай через международный сервис экспресс-доставки почтового оператора России, сообщает пресс-служба таможенного управления.

Согласно заключению геммологов, в коробке были обнаружены демантоиды — самая редкая и дорогая разновидность граната. Стоимость камней оценили в 3,2 млн рублей.

При декларировании отправитель указал, что пересылает 26 граммов бижутерии стоимостью 99 долларов США. Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело по данному факту по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере»).

Уголовное дело передали в Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Правонарушителю грозит штраф до 1 млн рублей, а также лишение свободы на срок до 7 лет.