Жительница Нижнего Тагила рассказала о нюансах работы профессиональной сиделки

Жительница Нижнего Тагила Светлана работает сиделкой уже пять лет. Её клиентами становятся исключительно одинокие старики, которые почти не встают с постели и не ходят в магазин. Она рассказала изданию «ФедералПресс» о своей истории выбора профессии, рабочих нюансах, а также финансовой стороне вопроса.

«Всю жизнь я торговала на рынке, жила в Нижнем Тагиле в квартире с сыном. Потом он женился, пошли дети, сейчас уже трое, стало нам тесновато. Поэтому в поиске жилья и работы я отправилась в Екатеринбург. Решила стать сиделкой с проживанием. Вариант беспроигрышный: за жильё платить не надо, питание от работодателя, вся зарплата остаётся в кармане», — рассказывает Светлана.

Сейчас Светлане чуть за 50 лет. Образования у неё нет. Работу сиделкой она считает тяжёлой, но имеющей свои очевидные плюсы, один из которых — отдельная комната для проживания в квартире с клиентом.

«На сиделок спрос большой. Долгое время нам платили за сутки 1500 рублей, плюс проживание и питание. Но с этого года цены выросли. Сейчас сиделка для лежачего стоит за сутки 2500–3000 рублей в Екатеринбурге. Причём сиделкам обычно предоставляется отдельная комната, кровать, полка в холодильнике. Конечно, можно пользоваться туалетом и ванной», — делится тагильчанка.

Сиделки с медицинским образованием наиболее востребованы на рынке. В дополнение к основным услугам они, по согласию клиента, выставляют ценник за медицинские манипуляции. Укол — 200–300 рублей, капельница — от 500 до 1000 рублей. Кроме того, они могут подежурить у кровати пациента в больнице. Вызов в палату стоит от 500 до 1000 рублей.

В Екатеринбурге можно нанять сиделку с почасовой оплатой за 250–300 рублей в час. Но несмотря на такую оплату труда, люди работают сменами, от 6 до 10 часов. То есть нижний порог оплаты для сиделки на дому — от 1500 рублей.

«Большинство людей, когда нанимают сиделку с проживанием, считают только работу в дневные часы, а ночь, проведённая в квартире больного, — это их "бонус" за проживание, мы же не платим за квартиру. Однако большинству пожилых людей в ночные часы требуется не меньшая помощь, часто они не спят. По факту мы за сутки при почасовой оплате должны получать 4500–5000 рублей. А оплачивают примерно половину, это надо иметь в виду», — говорит Светлана.

Сиделка с проживанием на рынке труда оценивается в 60–70 тысяч в месяц. Эта работа включает в себя, помимо услуг сиделки, ещё и содержание дома подопечного, ведение его домашнего хозяйства: стирку, готовку, глажку, уборку помещения, походы в магазин.

Женщина признаётся, что много месяцев работает без сменщиков, потому что хозяева не могут найти ей замену. Тот, кто замещает временно, предпочитает не мыть полы в квартире и копит грязное бельё. Когда Светлана возвращается, то ей приходится не только приводить в порядок домашнее хозяйство, но и мыть хозяйку. Пациентка имеет лишний вес, поэтому поднять, опустить её в ванну и достать из неё сможет не каждая женщина.

«Сиделок нанимают к тяжёлым больным. В квартирах всегда стоит запах. Нужно обладать физической силой, потому что приходится носить другого человека на себе: переворачивать, перекладывать, обрабатывать пролежни, садить на кресло-каталку, добираться до туалета, мыть в ванной, доставать из неё, переодевать, укладывать. Все сиделки готовят еду, кормят, моют посуду, стирают бельё. Каждый день, без выходных», — признаётся женщина.

Также поступают предложения работы в частных домах для пожилых и инвалидов. Как правило, клиенты ищут семейную пару, которая могла бы обеспечить уход за больным и помощь по хозяйству, включая огород. В области за такое проживание готовы платить 35–40 тысяч рублей, в Екатеринбурге — около 70–80 тысяч.

Сиделки всегда требуются и в частные пансионаты. Но там принимают только тех, у кого есть действующий медицинский сертификат. Зарплата — от 50 до 70 тысяч рублей. Работа, как правило, вахтовым методом. Заезд на месяц, поскольку большинство пансионатов находится за чертой Екатеринбурга.

«Тяжело работать с детьми, например с ДЦП. Они нуждаются в постоянном внимании, к тому же родители всегда знают, как лучше, и всегда также издёрганы. Поэтому в последние годы я нанимаюсь работать по уходу за стариками, которые проживают без родственников. Вот уже два года живу с бывшей учительницей. Она лежачая. Просыпается в шесть утра, готовлю ей завтрак. Кушает всегда плотно и разнообразно. Телевизор в квартире выключается только вечером», — рассказывает Светлана.

Женщина отмечает, что характер лежачих больных выдержать удаётся далеко не каждой сиделке: это постоянные подозрения, критика, недовольство и капризы. Она призналась и в том, что допускает небольшие финансовые махинации. Считает это компенсацией за недоплату.

«Я курю. Поэтому приходится ждать ночи или когда подопечная уснёт, чтобы выйти на балкон и выкурить сигарету. На улицу не пойдёшь, это вызовет подозрения. К тому же меня днём буквально каждые пять минут дёргают. Уходила я из этого дома уже два раза — тяжело. Но зовут обратно, уговаривают, повышают цену, потому что никого другого найти на могут. Сын хозяйки выделяет нам деньги на еду на неделю. Сначала тысяч пять, если не хватает, то докидывает. Привозит наличкой. Поскольку я хожу в магазин сама, то покупаю продукты на эти деньги и для себя тоже. Хозяйка холодильником не пользуется. После похода в магазин "отчитываюсь", говорю, что яйца не 50, а 150 рублей стоят; хлеб — 70 рублей; молоко — 150 рублей. Она много лет в магазинах не была, цены не знает. Так на пачку сигарет себе и зарабатываю дополнительно», — откровенничает Светлана.