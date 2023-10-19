Жительница Нижнего Тагила расплакалась от безысходности и коммунального беспредела на приёме у замдиректора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

18 октября в Нижнем Тагиле провёл личный приём граждан заместитель директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Вадим Камышан. Встреча прошла в актовом зале администрации Ленинского района. На месте поднимались волнующие жителей города вопросы в области ЖКХ. К примеру, что делать с нерабочей вентиляцией в квартире, как решить вопрос с плохой управляющей компанией и когда будет проведён капитальный ремонт в доме. Всего на приём записались 23 горожанина.

Кроме Вадима Камышана, на встрече консультировали тагильчан заместитель начальника территориального отдела контроля и надзора № 2 Татьяна Кривоногова и ведущий специалист правового отдела Генриетта Харипова.

Выяснилось, что одной из главных проблем для тагильчан являются высокие тарифы за услуги ЖКХ. Непонятные для обывателей квитанции с оплатой по счётчикам пугают жителей города. Они не понимают, почему ежемесячно в квитанции видят большие суммы на оплату электроэнергии, водоснабжения и водоотведения.

«Почему я должна платить каждый месяц по 560 рублей за две лампочки в старом доме? Я работаю в Роскомнадзоре и вроде не глупая, но совсем не понимаю эти квитанции», — жалуется тагильчанка.

Также горожанка пожаловалась, что текущим ремонтом их дома никто не занимается и здание сильно обветшало. В ответ чиновники предложили женщине оформить заявление о признании дома аварийным, а с вопросом по электроэнергии пообещали разобраться. Женщина вышла из зала в слезах. Расселение из ветхого жилья может занять 5–7 лет, сроки начала капитального ремонта дома из-за отсутствия денег у фонда капремонта могут отодвигаться на долгие годы.

Аналогичная проблема и у жительницы дома № 5 на улице Шевченко Елены Белозёровой.

«Капремонт должны были провести в 2017 году, но сроки постоянно меняют. Обещали сделать в 2023 году, потом передвинули на 2044-й. Сейчас дом снова внесли список капитального ремонта на 2023 год. Срок уже заканчивается, а к работам ещё никто не приступал. Что делать?» — возмущается тагильчанка.

Вадим Камышан напомнил, что жильцы могут создать собственный фонд средств (специальный счёт), создав ТСЖ, а также рекомендовал признать дом аварийным через независимую экспертизу.

«Создавайте свой “котёл”. Программу капитального ремонта сравнивают с МММ, потому что деньги начали собирать давно. Но не все дома, которые уже давно нуждались в ремонте, могут этой программой воспользоваться», — отвечает Вадим Камышан.

Некоторые вопросы, задаваемые на приёме, не были связаны со сферой государственного жилищного и строительного надзора. Например, жители обращались с проблемами вывоза мусора и асфальтирования дорог.

«Проблемы обустройства контейнерных площадок, сбора мусора, количества баков мы будем перенаправлять для решения в Роспотребнадзор и органы муниципального управления», — комментирует Татьяна Кривоногова.

В конце встречи Вадим Камышан пообещал присутствующим разобраться с вопросами, которые были озвучены.

«Сегодня у нас прошла плановая рабочая выездная встреча в рамках дней областных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, муниципальных образований. Мы отвечали на вопросы по начислению и порядку оплаты коммунальных ресурсов, платежам и перерасчётам услуг, обсуждали вопросы ремонта фасадов. С некоторыми проблемами будем разбираться с выездом на места, где-то проводить профилактические мероприятия», — пояснила Татьяна Кривоногова.