Сотни МКД в Нижнем Тагиле останутся без плановых капремонтов на следующие 3 года. Глава города обвинил в этом жильцов домов со спецсчетами

В Нижнем Тагиле так и не состоятся капитальные ремонты, запланированные на период с 2024 по 2026 год. Речь идёт о 636 многоквартирных домах по всему городу, ориентировочная стоимость капремонта которых составляет 11,5 млрд рублей. Такие цифры были озвучены в эфире программы «Время новостей. Мнения» (16+) телеканала «Телекон» во время разговора с главой города Владиславом Пинаевым. Градоначальник в ответ на озвученные данные заявил, что надежды на проведение капремонтов нет. Он отметил, что причиной подобной ситуации стал массовый переход многоквартирных домов на так называемые спецсчета, что привело к оттоку средств из Фонда капитального ремонта, накопленных за несколько лет.

«Надежды, наверное, уже нет. Мы об этом много говорили совместно с правительством и с департаментом государственного жилищного и строительного надзора этот вопрос прорабатывали. С моей точки зрения, надо было оспаривать те протоколы (о переходе на спецсчета. — Прим. ред.), которые были сделаны, точнее их правильность. Вы знаете, что 44 дома три года назад приняли решение перейти с общего котла на спецсчета. Одна из управляющих компаний убедила, видимо, их в данном вопросе», — заявил Владислав Пинаев.

Мэр пояснил, что процедура капитального ремонта проходит таким образом, что сначала ремонтируются наиболее ветхие дома, находящиеся в жилищном фонде. Как правило, это небольшие дома 40–50-х годов постройки, которые требуют небольших сборов. В такой ситуации при постепенном накоплении финансового котла набирается достаточная сумма на ремонт более крупных строений, а теперь, когда крупные дома, чьи средства составляли важную часть всего фонда, перешли на спецсчёт, прихватив с собой накопленные за несколько лет деньги, процедура сбора средств на капремонт перестала работать.

«Наверное, сегодня деньги будут потрачены на какие-то улучшения, но не факт, что, когда подойдут 30–40-е годы, когда их надо будет капитально ремонтировать, найдётся достаточная сумма. Дома, которые сегодня относительно новые, также обветшают, это неизбежный процесс. Как они дальше будут ремонтироваться — это уже вопрос, но это будет потом, а сейчас мы имеем пустой котёл, дырку от бублика, мягко говоря», — подытожил глава Нижнего Тагила.

Напомним, что уже в 2023 году Нижний Тагил не получил средств на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов, о чём в июле прошлого года предупредил начальник управления ЖКХ мэрии Павел Ивушкин. Тенденция на снижение количества ремонтируемых домов наметилась ещё в 2020 году, когда в городе было отремонтировано порядка 40 жилых строений. В 2021 году в порядок привели лишь восемь домов, а в 2022-м — шесть.