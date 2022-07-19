В 2023 году в Нижнем Тагиле ни один дом не будет отремонтирован по программе капремонта 

Нижний Тагил в 2023 году не получит средства на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов. Об этом сегодня, 19 июля, на профильной думской комиссии заявил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства мэрии Павел Ивушкин.

После отчёта чиновника о проделанной работе за текущий год депутаты поинтересовались о планах управления ЖКХ на 2023 год. В итоге выяснилось, что средства на капремонт жилых домов Нижнему Тагилу могут не выделить. Похожа ситуация была и в этом году, однако деньги были найдены из других источников.

«Большая часть жителей Гальянки да и других районов выбрали формирование фонда на спецсчёте, который предполагает, что жильцы дома и управляющая компания сами решают на что потратить деньги. Так как в город денежные средства не поступают, произошла просадка, и к концу 2023 года мы можем выйти даже в минус 100 млн рублей. В этом году работа осуществлялась за счёт резервных средств, которые выделило областное Министерства энергетики и ЖКХ», — пояснил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Павел Ивушкин.

В 2022 году в Нижнем Тагиле под программу капитального ремонта попали всего 6 многоквартирных жилых домов, один из которых является объектом культурного наследия — это дом в конструктивистском стиле на улице Ильича, 2. Также в региональную программу включили многоквартирные дома на проспекте Вагоностроителей, 21, на улице Газетная, 74, Зои Космодемьянской, 21, Карла Маркса, 83 и Орджоникидзе, 22. В 2021 году по региональной программе было отремонтировано 8 жилых домов, а в 2020 году в порядок были приведены почти 40.

Председатель комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин отметил, что при таком снижении числа ремонтируемых домов многие тагильчане будут переходить на спецсчета и городской жилищный фонд будет ветшать. При этом депутаты гордумы обеспокоились внешним обликом жилых домов на центральных улицах города, так как жильцы сами решают на какие работы тратить средства со спецсчёта в первую очередь.

Отметим, что в этом году в Министерстве энергетики и ЖКХ области сообщали, что из-за резкого роста цен на строительные и горюче-смазочные материалы расходы регионального Фонда капитального ремонта могут увеличиться. Однако и взносы горожан за капитальный ремонт также с каждым годом растут.