Жительница Краснотурьинска задавила свою маленькую дочку во сне 

34-летнюю жительницу Краснотурьинска признали виновной в смерти её дочери-младенца. В мае 2022 года мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, положила двухмесячную дочь на диван, легла рядом с ней и уснула. Во время сна она навалилась на малышку всем телом, что привело к гибели ребёнка, рассказали в областной прокуратуре.

«Согласно материалам дела, 3 мая текущего года подсудимая, находясь в состоянии опьянения, положила свою грудную дочь на диван, легла с ней рядом и уснула. Во время сна женщина навалилась телом на ребёнка, сдавив ему грудную клетку и, тем самым, причинив смерть по неосторожности. По уголовному делу проведён осмотр места происшествия и тела погибшей, назначена и проведена соответствующая экспертиза, допрошен ряд свидетелей. Расследование уголовного дела было проведено в кратчайшие сроки, после чего оно направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказал старший помощник главы СК по Свердловской области Александр Шульга.

На судебном заседании подсудимая полностью признала себя виновной. Краснотурьинский городской суд по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.