Жители Вагонки пожаловались директору «Уралвагонзавода» на «наливайку»

В августе 2023 года на почту генеральному директору «Уралвагонзавода» Александру Потапову поступило большое количество обращений от жителей Дзержинского района с просьбами обеспечить безопасность территории на детских площадках в связи с участившимися случаями распития алкоголя гражданами в общественных местах и нарушения порядка. Как сообщает пресс-служба предприятия, также жители выразили возмущение открытием рядом с парком возле ДК им. И. В. Окунева питейного заведения.

Александр Потапов провёл встречу с начальником МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагимом Абдулкадыровым, по итогам которой данный вопрос был решён. Патрульно-постовая служба взяла на особый контроль проверку детских площадок и усилила контроль территории Дзержинского района для обеспечения общественного порядка. Также в ходе проверки предпринимателей были выявлены нарушения правил торговли, в связи с чем на владельца заведения «Семь Я» составлен административный протокол и вынесен штраф.