Жители Свердловской области пришли на кладбища, несмотря на запрет Роспотребнадзора и патрули полиции

28 апреля, в Родительский день, несмотря на официальный запрет Роспотребнадзора Свердловской области, жители региона пришли на кладбища, чтобы помянуть усопших и прибраться на могилах.

В Екатеринбурге у входов на кладбища стоят волонтёры, которые раздают горожанам маски, пишет Ura.ru.

«Очень многие ходят без масок. Обеспечиваем средствами защиты, чтобы им было безопаснее. На Широкореченском кладбище народа пока не много, пришли человек 150. На других кладбищах больше», — рассказали волонтёры.

Возле кладбищ выставлены посты полиции, однако они не препятствуют людям в проходе: полицейские следят за правильностью парковки машин и выписывают штрафы тем, кто разворачивается через двойную сплошную линию. Отмечается, что полицейским изначально была поставлена задача не препятствовать проходу людей, а вести с ними разъяснительную работу.

Точное количество тех, кто пришёл на кладбища города, пока неизвестно.

«Наши волонтёры раздают маски, у меня нет данных, сколько масок всего раздали на кладбищах», — сообщила руководитель регионального отделения ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

Напомним, ранее Роспотребнадзор на период пандемии коронавируса запретил верующим участвовать во всех массовых обрядах. В постановлении главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский сослался не только на санитарные правила, но и на официальную позицию предстоятеля Русской православной церкви, который рекомендовал всем верующим молиться дома.

В Свердловской области коронавирус сегодня подтверждён у 85 человек, всего в регионе зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».