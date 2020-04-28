В России за сутки зафиксировали 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране больше 93 тысяч заболевших

В России за последние сутки выявлено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В штабе подчеркнули, что 40,7% заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались от вируса 72 пациента, полностью выздоровели 1110 человек.

В Свердловской области коронавирус подтвержден у 85 человек — жителей Екатеринбурга, Полевского, Камышлова, Тугулыма, Красноуфимска, Первоуральска. Всего на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 19 госпитализированных с COVID-19 врачи оценивают как тяжёлое, 54 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии. Выписано за минувшие сутки ещё 11 человек. Всего свердловские врачи вылечили 108 человек», — рассказали в региональном штабе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».