Жители села Покровское под Нижним Тагилом пожаловались генпрокурору Чайке на бездействие местных властей

Жители села Покровское Горноуральского городского округа просят генерального прокурора РФ Юрия Чайку провести проверку в отношении МУП «Пригородные тепловые сети» и обязать местные власти заменить ранее установленные общедомовые приборы учёта горячей воды. В сентябре 2016 года в рамках пилотного проекта модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в населённом пункте введена в эксплуатацию блочная газовая котельная мощностью 4,3 МВт. Согласно проектной документации, в зданиях, которые обслуживает котельная, были установлены общедомовые узлы учёта тепловой энергии отопления и горячего водоснабжения. По словам представителя ТСЖ «Майское» Ирины Куценок, приборы работают некорректно и часто выходят из строя, из-за чего жителям села приходится платить за услугу по нормативу, что в 2-3 раза дороже.

Пенсионерка считает, что вина за установку неподходящих по техническим характеристикам приборов лежит на администрации округа, которая приняла узлы учёта в эксплуатацию. Летом 2017 года по поручению губернатора области Евгения Куйвашева в Покровское приехал министр ЖКХ региона Николай Смирнов. Одной из обсуждаемых тем стал вопрос о передаче узлов учёта в домах № 21, 23, 25 по улице Майской на баланс ТСЖ, как того требует действующее законодательство.

«Скоро будет три года, как построили эту котельную, и если нам до определённого срока не заменят эти приборы и не установят нормальные узлы учёта, то нам придётся это делать за свой счёт», — уверяет Куценок.

Женщина неоднократно обращалась во все инстанции, но надзорные и контролирующие органы не нашли нарушений в действиях чиновников и коммунальщиков. В январе 2019 года Арбитражный суд Свердловской области в иске об оплате на поставку тепловой энергии встал на сторону МУП «ПТС» и не принял к сведению доводы Куценок о том, что приборы учёта работают некорректно.

По мнению экс-замглавы ГГО по вопросам ЖКХ и благоустройству территории Андрея Гебеня, противостояние Куценок и администрации округа по данному вопросу продлится до тех пор, пока стороны не придут к консенсусу.

«Для расстановки точек над i нужно один раз собрать в администрации совещание с участием заинтересованных МУПов, ТСЖ, ГЖИ, прокуратуры и администрации. Выслушиваются предложения сторон, протоколируют решения и исполняют их. Протокол будет конечным документом, на него можно будет ссылаться сто лет. А потом только применять штрафные санкции за нарушения требований нормативно-правовых актов в части предоставления жилищно-коммунальных услуг», — считает бывший чиновник.

Напомним, в августе 2018 года глава администрации села Покровское Марина Сельская написала заявление в полицию на Ирину Куценок, обвинив её в организации несанкционированного митинга, после того как пенсионерка при помощи объявлений на подъездах домов предупредила соседей о приезде телевизионщиков из-за проблем ЖКХ. 30 августа состоялось судебное заседание по делу. Чтобы поддержать пенсионерку, в Пригородный суд Свердловской области приехали односельчане, журналисты региональных и федеральных СМИ, уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. Интересы Куценок защищал известный уральский адвокат Алексей Бушмаков. В итоге суд постановил прекратить производство по делу «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».