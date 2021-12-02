Жители посёлка под Нижним Тагилом борются за жизнь глухого и ослепшего пса. По одной из версий, его покалечили местные подростки  

В посёлке Лёвиха Кировградского городского округа 26 ноября местный житель Роман обнаружил покалеченного бездомного пса по кличке Буян — из его глаз шла кровь. Неравнодушный мужчина забрал покалеченное животное к себе.

Как рассказал Роман «Комсомольской правде — Екатеринбург», в Лёвихе живут подростки, которые мучают электрошокером бездомных животных. Возможно, от их рук и пострадал несчастный пёс. По другой версии, собака могла случайно попасть под машину и получить травму.

«В Лёвихе были случаи, когда дети ходили по посёлку с электрошокером, поэтому собаку могли покалечить хулиганы. Пёс жил во дворе, был глухой и мог просто не услышать, как кто-то во дворе парковался. Когда я его нашёл, неподалёку была компания подростков, но они отмахнулись и сказали, что собаку не трогали. Когда я хотел занести Буяна домой, он начал сильно визжать, пытался кусаться. Было видно, что он очень напуган. У него травмированы голова и тело. Глаза все заплыли кровью», — рассказывает новый хозяин собаки Роман.

Роман отвёз пса к ветеринарам из Невьянска. Они не смогли помочь собаке. Тогда мужчина обратился за помощью к зоозащитнице Марине Мурашко. Вместе они отвезли собаку на операцию в Екатеринбург. Неравнодушные жители области помогли собрать деньги на лечение. Спасти собаке зрение врачам не удалось: во время операции ей удалили оба глаза.

«27 ноября мы ездили в Невьянск к ветеринару, там сказали, что зрение Буяну не спасти, но мы надеялись на лучшее. Глазоньки зашили, а сам Буян смог отойти от наркоза. Во время операции у него даже дыхание останавливалось. Буду помогать всем, чем смогу, новому владельцу», — рассказала зоозащитница Мария Мурашко.

После того как питомец придёт в норму, новый хозяин Роман заберёт его обратно в Лёвиху. Дальше Буяна ожидают многочисленные обследования и лечение.