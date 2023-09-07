Жители Нижнего Тагила жалуются на режим работы почтового отделения на Тагилстрое

В редакцию АН «Между строк» обратился житель Тагилстроевского района Нижнего Тагила, который пожаловался на режим работы почтового отделения на улице Попова, 14а. По его словам, на информационной табличке, расположенной при входе в здание, обозначен режим работы в будни с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 14:00. А в самом почтовом отделении висит график работы со вторника по субботу с 09:00 до 13:00, воскресенье и понедельник выходной. Из-за такого графика тагильчанин не может забрать письмо в связи с занятостью на работе.

«При входе в здание обозначен один режим работы, а как только заходишь в почтовое отделение, на стеклянной двери висит другой, никого из сотрудников нет. Я позвонил на горячую линию “Почты России”, но оператор мне толком ничего не ответил. Сказала, чтобы я следил на сайте за графиком работы отделения. Я ей пытался объяснить, что физически не могу забрать судебное письмо в это время. Она сказала, что ничего не может поделать, добавив, чтобы я подгадал время сам. Сегодня снова туда сходил, на мой вопрос про изменение работы мне взглядом намекнули на график. Возможно, это значило, что работать некому», — рассказал тагильчанин АН «Между строк».

В пресс-службе «Почты России» по Свердловской области АН «Между строк» сообщили, что почтовое отделение работает по временному графику в связи с неукомплектованностью штата.

«Почтовое отделение на Попова, 14а работает по временному графику: вторник — суббота с 09:00 до 13:00. В этом же помещении находится выделенное окно “ПочтаБанка”, которое работает по графику, размещённому на входной группе в отделение. Просим клиентов ориентироваться на график работы почтового отделения. Это временная ситуация. Как только мы укомплектуем штат отделения, оно вернётся к прежнему графику работы. Сейчас в этом отделении открыты вакансии начальника, заместителя и оператора», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе «Почты России» по Свердловской области.