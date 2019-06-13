Жители Нижнего Тагила стали чаще брать ипотеку

Тагильчане стали чаще оформлять ипотечные кредиты. За 2018 год банки города предоставили жителям 2 994 жилищных кредита на общую сумму 3,87 млрд рублей. 38,9% из них было выдано молодым семьям. Для сравнения: в 2017 году тагильчанам одобрили ипотечные кредиты на сумму, меньшую почти на миллиард рублей. Наибольшее количество кредитов в прошлом году предоставил Сбербанк, его доля в общем количестве составила 67%.

Среднемесячная заработная плата по Нижнему Тагилу в 2018 году составила 37 тысяч рублей. Более высокие зарплаты получали жители города, которые работают в том числе на обрабатывающих производствах, в строительстве, области информации и связи, занимаются финансовой и страховой, научной деятельностью. Реальные денежные доходы населения (скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 0,1%.

Данные приводятся в отчёте о деятельности главы Нижнего Тагила за 2018 год. Сегодня документ начали рассматривать депутаты на профильных думских комиссиях. В конце июня гордума должна будет одобрить (или нет) отчёт мэра. Для Владислава Пинаева решение депутатов можно будет назвать ещё одним боевым крещением. По сути, народные избранники дадут оценку деятельности сразу двух глав города — действующего мэра Владислава Пинаева и экс-градоначальника Сергея Носова.