Жители Нижнего Тагила снова жалуются на невывоз мусора в майские праздники

Тагильчане снова массово жалуются на невывоз мусора с контейнерных площадок и свалки в майские праздники. Проблемы с вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) возникли во дворах рядом с домом № 30 по улице Аганичева и домом № 69 по улице Газетной. Недовольны жители города и работой управляющих компаний. Большое количество мусора на контейнерных площадках рядом с баками накопилось во дворе дома № 73 по ул. Дзержинского и у дома № 28а на Аганичева.

Жалуются жители также на мусор, валяющийся вдоль забора воинской части, на несанкционированные свалки на Гальянке (Лисогорская, 59 и 62) и на улице Почтовой (посёлок Северный).

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. Выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок также обязан заниматься «Рифей». Следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования.

За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора приходится платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно. Многих тагильчан тарифы не устраивают. 7 мая генеральный прокурор России Юрий Чайка провёл в Екатеринбурге большое совещание, где раскритиковал реализацию мусорной реформы.