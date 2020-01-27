Жители Нижнего Тагила могут увидеть новую схему движения маршруток в мобильном приложении 2ГИС

Компания 2ГИС совместно с администрацией Нижнего Тагила и перевозчиками интегрировала в своё мобильное приложение новую схему маршрутной сети общественного транспорта, которая начнёт действовать с 1 февраля 2020 года.

«Все изменения по направлению движения автобусов общественного транспорта уже внесены в 2ГИС. Сервис абсолютно бесплатный, его можно скачать на любой смартфон как приложение или зайти на сайт 2gis.ru», — говорят в компании.

Для того чтобы найти нужный номер маршрута, вам необходимо в поисковой строке 2ГИС или на карте указать адрес (начальную точку) и нажать на кнопку с изображением автобуса. Сервис покажет все актуальные маршруты, которые вам подходят.