Новая маршрутная сеть общественного транспорта, которая начнёт работать с 1 февраля в Нижнем Тагиле

С 1 февраля в Нижнем Тагиле начнёт действовать новая маршрутная сеть общественного транспорта. Как видно из таблицы, из 60 действующих маршрутов останется только 40. Вопрос о необходимости исключения дублирующих друг друга маршрутов и продлении существующих обсуждался между чиновниками и перевозчиками ещё с середины ноября. Планируется, что после введения новой схемы на каждом маршруте будет работать одна компания. Кроме этого, первое время перевозчики будут анализировать пассажиропоток, менять схемы и графики движения в соответствии с полученными данными.

Оптимизируемые автобусные маршруты города Нижний Тагил

Автобусные маршруты города Нижний Тагил (без изменений)

Автобусные маршруты, исключенные из единой маршрутной сети городского транспорта города Нижний Тагил