С 1 февраля 2020 года в Нижнем Тагиле изменится схема движения общественного транспорта

В феврале 2020 года в Нижнем Тагиле может заработать новая система перераспределения маршрутов общественного транспорта. Об этом было объявлено на рабочем совещании в мэрии при главе города. Выступая с докладом, директор ООО «СТК «Строитель — Т» Антон Сащенко отметил, что в настоящее время большинство маршрутов четырёх автотранспортных предприятий дублируют друг друга на 80 и более процентов, поэтому необходима их частичная корректировка. Планируется, что после введения новой схемы на каждом маршруте будет работать одна компания. Кроме этого, первое время перевозчики будут анализировать пассажиропоток, менять схемы и графики движения в соответствии с полученными данными.

«В связи с этим изменения схемы движения связаны с ликвидацией взаимозаменяющих маршрутов, — сказал представитель компании-перевозчика. — Изменения сформированы с учётом пожеланий тагильчан. К примеру, маршрут Вокзал — ВМЗ продолжен до Нижнетагильских электрических сетей по просьбе работников предприятия, а из микрорайона Муринские пруды транспорт будет следовать через ФОК и поликлинику. Считаю, что обновлённая схема позволит улучшить качество услуг по пассажирским перевозкам, в том числе отдалённых районов».

В ближайшее время в СМИ и в общественном транспорте должны появиться новые схемы движения пассажирского автотранспорта, чтобы тагильчане могли заранее с ними ознакомиться.

Также на совещании был рассмотрен вопрос об обновлении автобусного парка, которое запланировано на первую половину 2020 года. Замена «Газелей» на газомоторные автобусы средней вместимости планируется по программе «Чистый воздух». Владислав Пинаев отметил, что Нижний Тагил — единственный город в Свердловской области, который попал в эту программу. Всего в рамках реализации нацпроекта Нижнему Тагилу может быть выделено порядка 700 млн рублей в течение нескольких ближайших лет.

«110 миллионов рублей предоставят Нижнему Тагилу в рамках федеральной программы “Чистый воздух” национального проекта “Экология”. Автобусы большей вместимости будут закуплены на условиях софинансирования с федеральным, областным и местным бюджетом. К 2021 году порядка 100 новых автобусов у нас должно появиться», — отметил мэр.

Чиновники и перевозчики не пришли к единому мнению, какие же именно автобусы стоит закупать городу. Пока выбор остановили на трёх марках: МАЗ, КАВЗ и Isuzu.