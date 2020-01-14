«Хуже точно не будет». Перевозчики рассказали о нюансах новой маршрутной сети общественного транспорта, которая начнёт работать с 1 февраля в Нижнем Тагиле

С 1 февраля 2020 года в Нижнем Тагиле начнёт действовать новая маршрутная сеть общественного транспорта. Из 61 действующего на данный момент маршрута останется только 40. Как рассказал АН «Между строк» заместитель председателя Ассоциации предпринимателей «Объединение “Союз-НТ”» Александр Петров, эта реформа должна упорядочить хаотичное движение маршрутного транспорта в городе.

«Мы с другими перевозчиками пришли к пониманию, что городскую маршрутную сеть необходимо оптимизировать. Чтобы убрать дублирующие маршруты, чтобы они не гонялись друг за другом и не создавали аварийные ситуации. Администрация города нас в этом поддержала, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы привести в порядок хаотичное движение пассажирского автотранспорта. Поэтому мы решили какие-то маршруты объединить, какие-то удлинить, какие-то переименовать, а некоторые совсем убрать», — говорит Петров.

По словам представителя перевозчика, реформа не будет глобальной и люди по-прежнему смогут уехать из любой точки города.

«Для примера. Был маршрут № 1 ТЦ “Райт” — Мебельная фабрика и маршрут № 47 ж/д вокзал — Рудник им. III Интернационала, которые дублировали друг друга. Сейчас будет один маршрут — № 1, который пойдёт от “Райта” до Рудника. Или вот маршрут № 26 ходил с пристани, а № 26у — от Православной гимназии, то останется только № 26, и будет ходить № 32 от Удовенко с заездом к гимназии», — пояснил Петров.

Маршрутная реформа подразумевает и постепенную замену «Газелей» на автобусы средней вместительности. Планируется, что уже с 1 февраля с линии исчезнут около 80 маршруток, а их место (в перспективе, при условии реализации программы «Чистый воздух») займут новенькие Simaz ульяновского завода. По мнению перевозчиков, несмотря на сокращение автопарка, интервал движения транспорта в часы пик не будет превышать 10 минут.

«Удлинение маршрутов позволит нам постепенно заменять подвижной состав. Тем более Нижний Тагил попал в федеральную программу “Чистый воздух”, которой предусматривается замена автопарка на автобусы на газомоторном топливе. Кроме того, мы, как врачи, при разработке новой схемы прежде всего придерживались принципа “не навреди”, поэтому хуже точно не будет. Недовольные, разумеется, будут, всем не угодишь. Какие-то шероховатости возможны, но эта схема не высечена в граните, мы будем собирать пожелания пассажиров и корректировать её», — заверил представитель перевозчика.

Одна из проблем, которая может возникнуть после освобождения значительного количества «Газелей», — это появление так называемых «диких перевозчиков», которые будут бессистемно курсировать по городу, не имея на то законных оснований.

«Они не будут проходить ни механика, ни медика, поэтому представляют определённую опасность для пассажиров. Мы с администрацией проговорили уже эти моменты и пришли к решению, что если такие перевозчики будут замечены, то будем это фиксировать и обращаться в надзорные органы», — объяснил Петров.

В перспективе рассматривается вопрос о создании дежурных автобусов, которые будут ходить по маршруту в позднее время.

«До 18 часов вечера дорабатывают практически все водители, а потом начинаются проблемы. Поэтому интервал до 20 часов планируем сделать один, а уже после 20 — другой. Нет смысла всем автобусам ходить после 10 вечера. Они ведь будут просто воздух возить, а мы же не получаем софинансирование из бюджета и считаем каждую копейку, — говорит Петров. — Теперь на каждом маршруте будет один перевозчик и спрос будет только с него, а не как раньше».

Со схемами изменённых маршрутов можно ознакомиться здесь. Задать вопросы перевозчикам можно по телефонам: 8 (3435) 47-89-98, 48-84-06, 8 (912) 260-83-55 (Вагонка).