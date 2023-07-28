Жители Нижнего Тагила до конца июля смогут оценить работу общественного транспорта

Жители Нижнего Тагила смогут оценить работу общественного городского транспорта, приняв участие в онлайн-опросе, который запустила Общественная палата РФ совместно с Общероссийской пассажирской организацией. Результаты исследования будут учтены при составлении итогового рейтинга работы городского транспорта, а также для внесения корректировок в программы обновления пассажирского транспорта.

Такой опрос проводится в нашей стране впервые. В исследовании примут участие пассажиры и водители из всех российских городов. Особенность идеи состоит в том, что с её помощью удастся не просто показать ключевые проблемы в работе транспорта в конкретном городе, но и предложить собственные решения, пишут «Социальные новости».

«Каждый регион измеряет своё общественное мнение, но наша задача — рассмотреть вопросы развития городского транспорта с точки зрения постоянно движущихся по городу пассажиров. Мы постараемся после проведения опроса продолжить работу с такими активными жителями, чтобы довести их предложения до реализации. Мы считаем, что при реализации программ развития транспорта голос граждан должен быть решающим для более эффективного расходования бюджетных средств. Это исследование показывает самые тяжёлые моменты и определяет план дальнейших действий», — отметил председатель Всероссийской ассоциации пассажиров Илья Зотов.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов отметил, что общественный транспорт определяет облик любого города, позволяя жителям быть мобильными и воздерживаться от использования личного автомобиля. Однако за последние 10 лет годовой объём перевозок наземным общественным транспортом сократился с 20 до 13 млрд человек.

«Важно обратить вспять эту негативную тенденцию и создать условия для интенсивного развития транспорта. Исследование позволяет нам и федеральным властям полагаться на полученные данные для принятия решений в интересах наших граждан», — отметил Андрей Максимов.

Тагильчане могут принять в участие в опросе до 31 июля 2023 года. Ответы на анкету занимают не более 10 минут. Первые результаты исследования озвучат на форуме сообщества, который состоится 1–2 августа в Якутске.