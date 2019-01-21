Жители Магнитогорска сообщили о рассылке с предупреждениями о взрывах

Несколько учреждений Магнитогорска получили по электронной почте письма о возможных терактах, пишет 74.ru.

Сообщение о возможном теракте получили в городской больнице № 1.

«Как показали наши два взрыва, власти не способны контролировать безопасность населения», — говорится в письме, скриншот которого публикуют пользователи.

В письме говорится, что взрывные устройства заложены в нескольких общественных местах, среди которых могут быть медицинские учреждения, учебные организации и торговые центры.

По информации очевидцев, из школы № 62 вывели учеников из-за угрозы теракта. Воспитанников школы «Лёвушка» отправили домой, объяснив это угрозой теракта.

Также пользователи сообщают о проверке детской больницы № 3 и психиатрической больницы.

Отмечается, что управление ФСБ по Челябинской области начало проверять информацию.

В администрации Магнитогорска призвали жителей города «не поддаваться на провокации и не паниковать». В пресс-службе назвали целью рассылки дестабилизацию обстановки в городе.

Напомним, взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошёл утром 31 декабря, в результате погибли 39 человек. В Следственном комитете назвали приоритетной версией происшествия взрыв бытового газа.

1 января в Магнитогорске взорвалась «Газель», в результате погибли три человека. В МВД причиной взрыва назвали «неисправность газового оборудования». Однако, по информации источников Znak.com и 74.ru, маршрутка взорвалась во время задержания подозреваемых. Власти Челябинской области отвергают связь между происшествиями.