Жителей Нижнего Тагила приглашают оценить качество ремонтов улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году

Жителям Нижнего Тагила и других городов Свердловской области предлагают оценить качество ремонтов улиц, которые были выполнены в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Опрос организовало министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Он размещён в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

В этом году в рамках нацпроекта ремонт шёл на 27 участках региональных дорог, рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики Свердловской области. Их общая протяжённость составила более 80 км. 12 нерегулируемых пешеходных переходов на улицах были оборудованы светодиодными проекторами, транслирующими бело-жёлтые полоски «зебры» на проезжую часть.

В Нижнем Тагиле в 2019 году впервые была отремонтирована сразу 21 улица. Дорожное покрытие приводилось в порядок во всех районах города тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». «Тагилдорстрой» за сезон сделал семь дорог: Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымскую, Ломоносова, Учительскую. На работы направили 225,5 млн рублей. В октябре за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев.

В 2020 году генподрядчиком по ремонту 22 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выступит МУП «Тагилдорстрой». Именно ему достался контракт на 626,1 млн рублей.