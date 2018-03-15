Житель Свердловской области просит исключить его из списка избирателей, поскольку Путин идёт на выборы четвёртый раз

65-летний житель Краснотурьинска Александр Соловьёв обратился в свою участковую избирательную комиссию в посёлке Рудничном с просьбой исключить его из списка избирателей на выборах президента РФ, пишет местное издание «Вечерний Краснотурьинск».

По мнению Соловьёва, данные выборы нарушают Конституцию страны, так как президент Владимир Путин избирается на пост в четвёртый раз, а основной закон страны предусматривает, что один человек может избраться на пост не более двух раз.

«Прошу временно приостановить и исключить меня из списка избирателей, так как данные выборы для меня непонятные. Прошу уведомить меня о решении избирательной комиссии. Чтобы изменить Конституцию, весь народ должен был голосовать, а этого не было», — заявил Соловьёв.

В ответ на обращение УИК № 1991 принял решение, что заявление гражданина «о временном приостановлении и исключении из списка избирателей не является документом об исключении из списка избирателей». По словам председателя Краснотурьинского избиркома Юрия Кокшарова, человек автоматически попадает в список избирателей участка, если он зарегистрировался по месту жительства.

«Для исключения человека из списка избирателей может быть три основания. У человека нет прописки, например в связи с переездом, или у него временная прописка. Третье основание — человек умер. Всё остальное основанием для исключения из списка избирателей не является», — отметил Кокшаров.

По словам Юрия Кокшарова, с такой просьбой к ним обратились впервые. Раньше подобных заявлений ни от кого не поступало.

В то же время, согласно пункту 3 статьи 81 Конституции РФ, «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Между вторым и третьим сроками Владимира Путина на посту президента четыре года главой государства был Дмитрий Медведев. Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак по этому же основанию пыталась оспорить выдвижение Владимира Путина в Верховном суде РФ, однако суд не стал рассматривать жалобу.