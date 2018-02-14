Собчак потребовала от Верховного суда отменить регистрацию Путина на выборах

Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России. Она потребовала отменить регистрацию Центризбиркомом Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства 18 марта 2018 года. Об этом «Медузе» рассказала Ксения Чудинова, пресс-секретарь Собчак. В заявлении Собчак написала, что Владимир Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже неоднократно занимал эту должность.

Согласно статье 81 Конституции РФ, один и тот же человек не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. Владимир Путин был президентом два срока с 2000 по 2008 год, затем четыре года возглавлял правительство, а в 2012 году снова занял пост главы государства. При этом к выборам 2012 года было изменено законодательство — президентский срок увеличили с четырёх до шести лет.