Верховный суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом

16.02.2018 16:00
Верховный суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом

Верховный суд России отклонил жалобу Ксении Собчак, которая требовала отменить регистрацию Центризбиркомом Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства 18 марта 2018 года. Судья не нашёл нарушений в процедуре регистрации Путина кандидатом, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, в заявлении Собчак написала, что Владимир Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже неоднократно занимал эту должность. Согласно статье 81 Конституции РФ, один и тот же человек не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. Владимир Путин был президентом два срока с 2000 по 2008 год, затем четыре года возглавлял правительство, а в 2012 году снова занял пост главы государства. При этом к выборам 2012 года было изменено законодательство — президентский срок увеличили с четырёх до шести лет.

ЦИК не считает жалобу Ксении Собчак обоснованной. Комиссию поддержала Генпрокуратура.

«Доводы административного истца несостоятельны и основаны на ошибочном толковании права»,— пояснил на заседании Верховного суда представитель надзорного ведомства.

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